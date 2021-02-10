Забудьте ранние рендеры Xiaomi 12 Ultra, камера будет скромнее

328

В основной камере будет три датчика изображения

Xiaomi всерьез взялась за создание архифлагманов. В прошлом году она представила Xiaomi Mi 11 Ultra, который предложил одну из лучших камер на рынке. Чудеса инженерии по части камер должен показать Xiaomi 12 Ultra, анонс которого нам пророчат после 15 февраля. В сети уже демонстрировали чехлы и рендеры, созданные на их основе, демонстрирующие массивный блок основной камеры.

Сегодня один из китайских информаторов решил высказаться в пользу того, какой дизайн предложит Xiaomi 12 Ultra. Он уверяет, что те изображения, которые мы видели ранее, не отражают реальный внешний вид флагмана. В частности, в отношении количества датчиков в основной камере. По данным информатора, новинка получит «всего» три датчика изображения, а не пять или шесть, как ожидалось ранее.

Читать также: Существование POCO X4 5G подтверждено ﻿

Чтобы наглядно показать, как будет выглядеть Xiaomi 12 Ultra, он выложил его эскиз. Лицевая панель будет типична для наших дней: тонкорамочный дисплей с круглым отверстием под фронталку по центру верхней части дисплея. На задней панели предложат круглый блок тыльной камеры с тремя датчиками, один из которых перископ. В качестве главного предложат датчик на 50-мегапикселей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: weibo