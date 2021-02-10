Загадка от OnePlus: намек на OnePlus 9T или интрига на пустом месте?

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OnePlus подкинула повод предполагать, что OnePlus 9T может выйти

OnePlus взяла за правило устраивать по два анонса флагманов в год. Весной или летом она выпускала титульный или номерной смартфон, а на осень приходился релиз усовершенствованной версии с приставкой Т. Но в этом году все может измениться. Пару недель назад известный сетевой информатор Max J сообщил о том, что компания откажется в этом году выпускать Т-версию — OnePlus 9T.

При этом информатор не назвал причины, которые могли побудить компанию принять это решение. Кто-то предположил, что у OnePlus попросту закончились идеи, предложить что-то действительно свежее у нее не выйдет. Другие предположили, что всему виной Oppo, на сближение с которой компания взяла курс. Теперь в приоритете будут флагманы Oppo, а устройства суббренда уйдут на второй план.

Многие смирились с мыслью, что OnePlus 9T можно не ждать. И тут неожиданно вчера компания опубликовала странный твит на своей странице в Twitter. Он гласит: «OnePlus 9 в чае. Не вдавайтесь в подробности». Действительно сопровождает сообщение изображение погруженного в чай OnePlus 9. Только вот это «заваривание» смартфона и упоминание Tea (а именно так на английском языке звучит слово чай) заставили строить догадки, что вот таким образом компания намекает на возможный выход OnePlus 9T.

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Создается впечатление, что OnePlus осознанно дразнит фанатов и публикует странные твитты, чтобы привлечь внимание к себе и своим продуктам. Ей нужно держать высоким градус интереса к себе, и маркетологи прибегают к различным уловкам, чтобы добиться этого. Дать повод СМИ и пользователям обсудить предстоящий выход или отмену OnePlus 9T отличный повод искусственно разжечь интригу и шумиху. Так может статься, что этот пост лишь намек на то, что OnePlus получит еще одну синюю расцветку.

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Источник: twitter