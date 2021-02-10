Зарядка на 150 Вт появится в смартфоне Xiaomi

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С большой вероятностью это будет флагман

Xiaomi всегда питала слабость к большим и рекордным цифрам. У нее есть неуемное желание начинять свои смартфоны как можно большим количеством мегабайт, мегапикселей, дюймов, миллиампер и она стремится первой выкатить модель с каким-то новым чипом. Несмотря на все разработки в области технологии быстрой зарядки, по части ее мощности в смартфонах не она в лидерах.

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Во главе пелотона в гонке миллиампер стоит Realme с ее GT Neo 3, который предлагает зарядку мощностью 150 Вт. В случае же с Xiaomi в ее модельном ряду нет коммерческого устройства, которое бы достигла этого рубеж в части мощности быстрой зарядки. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что ранее Xiaomi хвасталась технологией быстрой зарядки в 200 Вт. Но вот до коммерческой ее реализации до сегодняшнего дня дело так и не дошло.

Логично, что Xiaomi устремилась вдогонку за одним из главных конкурентов и готовит свой смартфон с 150-ваттной зарядкой. Известный сетевой информатор @Digital Chat Station сообщил о том, что компания работает над аппаратом, который предложит емкий аккумулятор, зарядку на 150 Вт и новую платформу от Qualcomm. Но вот, что это за модель, он не уточнил.

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Естественно, что фанаты принялись гадать, какой смартфон могут наделить такими чертами. В число потенциальных претендентов попали Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi Mix 5 и Xiaomi Mix Fold 2.

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Источник: mydrivers