Характеристики Xiaomi 12 Lite 5G: сила ребрендинга

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Все больше слухов, что это глобальный вариант Xiaomi Civi с прокаченной быстрой зарядкой

Никто не сомневается в том, что Xiaomi продолжит расширять модельный ряд устройств, и у нее есть еще что показать в этом году. На очереди анонс Xiaomi 12 Lite 5G, который точно выйдет на глобальный рынок. Какой будет упрощенная версия флагмана?

Известный сетевой информатор Йогеш Брар дал свой прогноз по части характеристик новинки. По его данным, Xiaomi 12 Lite 5G должен предложить 120-герцовую AMOLED-панель диагональю 6,55 дюйма разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 778G и 6/8 Гб оперативной памяти. Внутри установят аккумулятор емкостью 4500 мАч и предложат технологию быстрой зарядки на 67 Вт.

Емкость хранилища Xiaomi 12 Lite 5G составит 128/256 Гб, будет дисплейный сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Разрешение фронтальной камеры должно быть 16-мегапикселей и на задней панели установят сет из трех датчиков: 64 Мп + 8 Мп (ультраширик) + 5 Мп (макросъемка).

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Своим чертами Xiaomi 12 Lite 5G очень много взял от озаимствовал у Xiaomi Civi. Разве что мощность быстрой зарядки выше, вместо 32 Мп селфи-камеры предложили модуль на 16 Мп и отказались от топовой модификации с 12 Гб оперативки.

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Источник: twitter