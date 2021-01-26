Защищенный Samsung XCover 5 показался в бенчмарке

546

Samsung готовит неубиваемый XCover 5

Количество производителей защищенных устройств невелико, спрос на такие аппараты невысокий и они живут себе в отдельной небольшой нише. Samsung среди тех компаний, кто пробует свои силы и в создании внедорожников. В этом сегменте играет линейка XCover, где пытаются предложить оптимальное соотношение характеристик и брутальности внешнего вида, продиктованного максимальным уровнем защиты.

Читать также: Прогнозы по части реализации серии Samsung Galaxy S21 скромные﻿

Сейчас готовится к выходу Samsung XCover 5, чей модельный номер SM-G525F. Информацию о нем удалось найти на просторах базы данных синтетического теста Geekbench. Это позволило узнать, что построен смартфон будет на базе фирменного чипа Exynos 850, предложит 4 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 11.

По итогам теста в одноядерном режиме Samsung XCover 5 смог набрать 182 балла, а в многоядерном его результат составил 1148 очков. Как скоро новинка увидит свет, неизвестно.

Читать также: Будущие Samsung Galaxy Watch 4 смогут измерять уровень сахара в крови﻿

Напомним, что предшественник Samsung XCover 4 построен на базе Exynos 7570, обладает 5-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек, фронтальной 5-мегапиксельной камерой и основной на 13 Мп со светосилой f/1.9. Смартфон предлагал защиту IP68 и аккумулятор емкостью 2800 мАч.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina