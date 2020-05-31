Анонс чипа Exynos 850: когда 5G в доступных устройствах излишество

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Пока одни сокрушаются по поводу производительности и возможностей чипов Exynos, сама Samsung не готова отказаться от выпуска фирменных аппаратных платформ и продолжает расширять их модельный ряд. Отстаивать свои позиции в сегменте доступных устройств южнокорейский гигант намерен с процессором Exynos 850, чей анонс состоялся вчера.

Характеристики системы на чипе

Это чип из среднего звена, который изготовлен с применением 8-нанометровой технологии и обладает восемью не самыми мощными вычислительными ядрами Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц. Обработка графики поручена видеоускорителю Mali-G52.

Exynos 850 позволит устанавливать в смартфонах дисплеи разрешением FullHD+, оперативную память LPDDR4x, постоянную стандарта eMMC 5.1, одиночную основную камеру на 21,7 Мп или сдвоенную с датчиками 16 Мп + 5 Мп. Среди прочего упомянуты LTE-модем Cat.7 (нисходящая линия) и Cat.13 UL (восходящая линия), GPS‑приемник, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac.

Кто первым предложит

Массовое производство Exynos 850 уже стартовало и первым его должен получить смартфон Samsung Galaxy A21s. Аппарату приписывают до 6 Гб оперативки, до 64 Гб постоянной памяти, дисплей Infinity-O разрешением HD+ и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт.

Источник: xda-developers

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