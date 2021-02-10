Желающих возрождать BlackBerry нет

375

На братском кладбище почивших брендов можно устанавливать могилу BlackBerry

В начале января нынешнего года BlackBerry наконец-то решила официально «завязать» с поддержкой смартфонов. Оставалась призрачная надежда, что мобильные устройства под маркой BlackBerry все же появятся на рынке. А выпустить их могла американская компания OnwardMobility, прикупившая себе по лицензии этот бренд.

Но теперь очевидно, что выпуск смартфона под брендом BlackBerry не входит в планы компании. По всей видимости некогда легендарная марка телефонов навсегда отправляется на свалку истории. Попытка пустить ее «по рукам» не увенчалась успехом.

OnwardMobility официально объявила об отказе вернуть в строй BlackBerry. Возможно, она переоценила свои силы в создании мобильного устройства и трезво оценила ситуацию на рынке, где конкуренция как никогда жесткая. Официальная же версия гласит, что «OnwardMobility не продвигает проект после того, как его лицензия на использование имени BlackBerry была аннулирована». Аннулирование лицензии могло произойти из-за решения канадской компании продать портфель патентов, связанных с сотовыми сетями и мобильными устройствами.

Напомним, что сообщение о том, что Onward Mobility возьмется за выпуск устройств под брендом BlackBerry появилось в августе 2020 года. Чуть позже стало известно, что своего первенца компания выпустит в 2021 году и наделит его поддержкой сетей пятого поколения. Но в итоге Onward Mobility так и не показала ни одного устройства.

﻿﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источники: androidauthority, androidpolice