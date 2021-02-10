101

Друзья, выключите эти функции, если не хотите, чтобы ваш смартфон следил за вами. Все мы знаем, что пребывание в сети не всегда безопасно: есть риск перейти по ненадежной ссылке, загрузить какое-нибудь зараженное приложение или получить электронное письмо с вирусом. Здесь можно избежать опасности, если соблюдать осторожность и пользоваться, например, сервисом VPN.

Но что вы скажете, когда узнаете, что с завода на телефоне уже активированы потенциально опасные настройки? В большинстве случаев они включены по умолчанию: человек просто покупает новое устройство, начинает им пользоваться и даже не знает, что его личная информация может попадать к мошенникам.

Ситуация неприятная, но не критическая, поскольку все эти функции можно самостоятельно выключить.

Измени эти настройки сразу после покупки смартфона! Инструкция по защите личных данных

Одна из главных настроек – это геолокация. Обязательно проверьте, какие приложения имеют доступ к определению текущего местоположения. Геолокация точно отслеживает, где вы находитесь прямо сейчас, и если эта информация окажется в руках злоумышленников, ничего хорошего из этого не выйдет.

Я советую вообще выключать в настройках телефона геолокацию и включать ее только при необходимости, например при использовании Google карты.

Также по аналогии желательно выключить историю местоположений, которую хранит Google. Там находится вообще вся история ваших перемещений. Согласитесь, что это конфиденциальная информация и с ней нужно соблюдать осторожность.

1. Итак, открываем настройки смартфона, заходим в раздел «Местоположение».

2. Выбираем пункт «Геолокация» и переходим на вкладку «История местоположений Google».

3. Нажимаем «Выключить и удалить историю».

Следующая опасная настройка тоже связана с местонахождением. Это автоматический поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth. Смартфон постоянно ищет, какие беспроводные сети находятся рядом с вами, и с помощью этого злоумышленник может легко определить ваше местонахождение.

Также эти функции активно разряжают батарею. Для отключения в настройках смартфона переходим к пункту Интернет и деактивируем опцию «Искать сети Wi-Fi». Модуль Bluetooth просто отключайте при прекращении использования.

Последняя функция уже менее важна, но она все равно собирает вашу личную информацию. Это персональная реклама от Google, которая строится на основе ваших интересов. К примеру, вы ищете отель, в котором можно остановиться на несколько дней в новом городе, и эти данные уже хранятся на сервисах Google.

1. Для деактивации нужно зайти в настройку.

2. Открыть пункт Гугл, нажать Все сервисы и далее Реклама.

3. На этой странице нажмите кнопку «Удалить рекламный идентификатор» и подтвердите действие.

Еще персонализированную рекламу можно отключить в аккаунте Google. Для этого переходим в свой Google-аккаунт, в разделе «Данные и конфиденциальность» открываем меню «Мой центр рекламы» и щелкаем вверху «Выключить». В этом же разделе «Данные и конфиденциальность» можно отключить историю приложений и веб-поиска, а также историю Ютуб, если для вас это важно.

Вот такие несложные действия защитят от мошенников и обеспечат конфиденциальность в сети. Обязательно просмотрите эти настройки на телефоне и при необходимости выключите их.

﻿