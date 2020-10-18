Знакомимся с Huawei Mate 40 Pro уже сейчас

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Слили изображения и характеристики Huawei Mate 40 Pro

Новые флагманы серии Huawei Mate 40 выйдут на следующей неделе — 22 октября. Но кто сказал что нужно ждать презентацию, чтобы увидеть то, каким будет Huawei Mate 40 Pro? Вдруг вы уже сейчас хотите увидеть того, кто может взгромоздиться на вершину рейтинга DxOMark? Удовлетворить любопытство позволил известный ресурс Winfuture, опубликовавший качественные изображения флагмана и заявляет, что они официальные.

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Huawei Mate 40 Pro обращает на себя внимание наличием изогнутого по кромкам OLED-дисплея и тонкими симметричными отступами по бокам. Экран достаточно ощутимо «наплывает» на боковые грани, но это не стало препятствием для размещения механических клавиш управления.

Фронталка сдвоенная и вписана в овальный вырез в дисплее. Достаточно необычно дизайнеры обыграли основную камеру. Для трех датчиков изображения предложили круглой формы и черного цвета площадку или кольцо, внутри которого находится «кругляшок» в цвет корпуса, где начертано напоминание, что Huawei Mate 40 Pro получил оптику Leica.

Источник указывает на то, что смартфон обладает 6,76-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2772х1344 пикселя, фирменным восьмиядерным чипом Kirin 9000 с пиковой частотой 3,13 ГГц, 8/12 Гб оперативной памяти (в Европе только с 8 Гб ОЗУ) и 256 Гб постоянной стандарта UFS 3.1. Новый процессор обещает стать самым мощным в лагере Android, который обходит по производительности Snapdragon 865+. С приходом Snapdragon 875, Qualcomm вернет себе лидерство на рынке топовых мобильных чипов.

Основная камера Huawei Mate 40 Pro получила главный датчик на 50 Мп с оптическим стабилизатором и диафрагмой f/1.9. Есть ширик на 20 Мп с апертурой f/1.8 и телеобъектив на 12 Мп со светосилой f/3.4, который обеспечивает 5-кратный оптический зум. Обещана поддержка записи видео в формате 8К, а также наличие фронталки на 13 Мп.

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Питать устройство станет аккумулятор емкостью 4400 мАч, есть поддержка быстрой 65-ваттной зарядки SuperCharge, модуль NFC, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Габариты корпуса составили 162,9х75,5х9,1 мм при весе 212 грамм.

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Источник: winfuture