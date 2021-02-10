Знакомьтесь с Android 12.1: первый взгляд на новшества

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Узнайте, какие фишки приготовили для складных смартфонов

Стабильная сборка Android 12 в пути, но компания уже работает над Android 12.1, которая может выйти еще до конца нынешнего года. После достаточно продолжительного перерыва, Google вновь вернулась к идее с выпуском промежуточной версии зеленого робота. Объясняется это желанием компании выпустить специальный софт для складных устройств.

Ребята из XDA Developers сумели разузнать подробности о Android 12.1. В частности, новая версия зеленого робота предложит в шторке две панели, где в одной отображаются уведомления, а в другой — быстрые настройки. Можно также будет активировать режим с тремя столбцами.

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Эта настройка распространяется и на системные меню. На странице настроек, например, слева будут отображаться меню верхнего уровня, а справа - подменю, что упростит навигацию по системе настроек. На экране блокировки Android 12.1 станетотображаться время и дата слева, а уведомления - справа. Клавиатуру с PIN-кодом также можно переместить в один из нижних углов для упрощения работы одной рукой.

Однако, пожалуй, наиболее заметным изменением является добавление панели задач. Аналогично настольной Windows 11, Android 12.1 будет отображать список значков приложений в нижней части гибкого дисплея складного устройства. Пользователи могут касаться этих значков, чтобы открывать приложения в полноэкранном режиме, перетаскивать их на разделенный экран по своему выбору или быстро переключаться между приложениями. Панель задач также можно скрыть, нажав и удерживая при желании.

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Говоря о разделенных экранах, пользовательский интерфейс также претерпел небольшие изменения. Разделение между двумя дисплеями теперь отмечено более заметной серой полосой. Кроме того, есть признаки того, что Google предоставит пользователям больше контроля над командами кнопки питания с Android 12.1. Доступна новая настройка для регулировки чувствительности нажатия и удержания, позволяющая пользователям регулировать время удержания кнопки питания для активации голосового ассистента.

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Источник: xda developers