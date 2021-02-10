Скидка на топ! Флагманский смартфон Xiaomi 12 Pro с крутым процессором и большим дисплеем можно забрать всего за 11 519

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Большие возможности большого смартфона

Топовый флагман, умеющий поражать – Xiaomi 12 Pro. Старшая версия линейки имеет непревзойденный дизайн, хорошие камеры и экран, смартфон хорошо лежит в руке.

Xiaomi 12 Pro оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3200×1440 пикселей. Соотношение сторон составляет 20:9, значение точек на дюйм 419 ppi, частота обновления экрана 120 Гц, а максимальная яркость 1500 нит. Дисплей поддерживает HDR10+, а сверху покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

За производительность Xiaomi 12 Pro отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 с системой охлаждения LiquidCool, созданный по 4-нанометровому техпроцессу. Смартфон прекрасно справляется с повседневными задачами и даже играми.

Флагман снабдили тройной основной камерой. Здесь есть главный модуль Sony IMX707 на 50 Мп, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик и телеобъектив с двойным оптическим зумом с таким же разрешением. Он позволяет приближать нужные объекты в кадре вдвое и при этом снимок не потеряет в качестве. Фронтальная камера модели получила 32-мегапиксельный датчик.

Трудно не выделить звук данного смартфона, он здесь один из лучших на рынке и любящий смотреть фильмы с телефона или слушать музыку – этот девацс однозначно ваш выбор. Динамиков здесь четыре, по два на верхней и нижней грани. Они созданы с участием Harman Kardon и поддерживают технологию Dolby Atmos.

Xiaomi 12 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч. В комплекте идет блок питания на 120 Вт, поэтому зарядка производится очень быстро. От 0 до 100% Xiaomi 12 Pro заряжается за 18 минут.

Смартфон получился очень сбалансирован, он имеет все, что нужно требовательному современному пользователю. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

Xiaomi 12 Pro 8/128 GB Global - 11 519 грн. ($308﻿)