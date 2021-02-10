Зона доступа весь дисплей: технология распознавания отпечатков пальцев от Xiaomi

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Xiaomi придумала, как разблокировать смартфон, коснувшись любой части экрана

Сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, стал делом обыденным и на рынке уже предостаточно моделей с таким датчиком. Вполне логично, что эту технологию продолжают совершенствовать и не так давно Qualcomm представила новое поколение ультразвукового датчика 3D Sonic Max, который стал еще шустрее, безопаснее и больше.

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Развивает технологию сканера отпечатков пальцев под дисплеем и Xiaomi, которая не так давно получила патент на новую разработку, позволяющую разблокировать смартфон, прикоснувшись к любой части дисплея. Патентная документация описывает работу сети встроенных инфракрасных LED-элементов, расположенных между емкостным сенсорным слоем и OLED-панелью. Часть «приемников» будет интегрирована в экран, и они будут лежать в основе работы новой технологии.

При прикосновении пальца к дисплею, сенсорный слой распознает касание, форму и месторасположения отпечатка, а LED-элементы будут пропускать инфракрасный цвет только в нужном участке экрана, тогда как прочие будут бездействовать. Полученные данные о папиллярном узоре будут распознаны, и система сравнит его с зарегистрированным образцом.

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На данном этапе это только патент и ничего не сказано, когда технология найдет свое коммерческое воплощение.

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Источник: gizchina