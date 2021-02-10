ZTE Axon 30 Ultra станет уберфлагманом серии с навороченной камерой

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Компания рассказала, какой будет камера ZTE Axon 30 Ultra

Два дня назад ZTE объявила о своем желании 15 апреля устроить презентацию линейки Axon 30. Ранее предполагалось, что в нее войдут две модели: базовая версия и ZTE Axon 30 Pro. Но теперь стало ясно, что к этой парочке примкнет третий — ZTE Axon 30 Ultra. И, похоже, что ему достанется все лучшее.

Сегодня компания официально подтвердила, что Axon 30 Ultra получит четыре датчика на тыльной камере, три из которых будут разрешением 64-мегапикселя. Дополнит это пиршество из суммарных 192 Мп перископический модуль на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом. И смартфон станет первым на рынке, который получит сразу три модуля с таким высоким разрешением. Еще одной фишкой камеры станет продвинутая система стабилизации изображения.

По тем слухам, что ранее мелькали в сети, ZTE Axon 30 должен предложить платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5, флеш-накопитель стандарта UFS 3.1, 10-битный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика 360 Гц. Питать смартфон станет аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 55 Вт.

Разрешение фронталки составит 44 Мп, реализуют парочку стереодинамиков и это первый аппарат компании, который будет поставляться с предустановленной оболочкой MyOS. Скорее всего, многие из этих характеристик продублируют и в ZTE Axon 30 Ultra, разве что камеры тут будут лучшими среди всех устройств серии и быструю зарядку могут разогнать.

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Источник: mydrivers