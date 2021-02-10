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ZTE Axon 30 Ultra станет уберфлагманом серии с навороченной камерой

08.04.2021 168 0

Компания рассказала, какой будет камера ZTE Axon 30 Ultra

Два дня назад ZTE объявила о своем желании 15 апреля устроить презентацию линейки Axon 30. Ранее предполагалось, что в нее войдут две модели: базовая версия и ZTE Axon 30 Pro. Но теперь стало ясно, что к этой парочке примкнет третий — ZTE Axon 30 Ultra. И, похоже, что ему достанется все лучшее.

 

ZTE Axon 30 Ultra станет уберфлагманом серии с навороченной камерой – фото 1

 

Сегодня компания официально подтвердила, что Axon 30 Ultra получит четыре датчика на тыльной камере, три из которых будут разрешением 64-мегапикселя. Дополнит это пиршество из суммарных 192 Мп перископический модуль на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом. И смартфон станет первым на рынке, который получит сразу три модуля с таким высоким разрешением. Еще одной фишкой камеры станет продвинутая система стабилизации изображения.

 

По тем слухам, что ранее мелькали в сети, ZTE Axon 30 должен предложить платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5, флеш-накопитель стандарта UFS 3.1, 10-битный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика 360 Гц. Питать смартфон станет аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 55 Вт.

 

ZTE Axon 30 Ultra станет уберфлагманом серии с навороченной камерой – фото 2

 

Разрешение фронталки составит 44 Мп, реализуют парочку стереодинамиков и это первый аппарат компании, который будет поставляться с предустановленной оболочкой MyOS. Скорее всего, многие из этих характеристик продублируют и в ZTE Axon 30 Ultra, разве что камеры тут будут лучшими среди всех устройств серии и быструю зарядку могут разогнать.

 

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 Источник: mydrivers

ZTE Axon 30 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.04.2021

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ZTE Axon 30 Ultra станет уберфлагманом серии с навороченной камерой