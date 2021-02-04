ZTE пообещал представить свой флагманский Axon 30 Pro﻿ уже завтра

669

Возможно уже завтра мы официально всё узнаем про новый флагман компании - ZTE Axon 30 Pro

﻿Ранее публиковались слухи относительно будущего флагмана от ZTE - Axon 30 Pro. Сегодня на официальной страничке в WeChat компания опубликовала тизер, который «заигрывает» с нами на тему релиза их будущего флагмана.

Из текста, приуроченного к китайскому новому году, можно делать вывод что завтра мы увидим либо сам релиз ZTE Axon 30 Pro﻿, либо станет известна официальная дата этого самого релиза (вероятно так и будет).

Если вспомнить утечки, которые мы слышали, то перед нами должен предстать очень мощный флагман на базе Snapdragon 888 со всеми вытекающими и топовыми характеристиками. Также нам обещали рекордные 200 мегапикселей в камере. Мы понимаем, что на качество фотографии это мало влияет (положительно так точно), но для рекордов и «холодной войны» наращивания мегапикселей вполне себе достижение.

Интересно другое – смогли ли инжинеры улучшить подэкранную камеру, которая была в ZTE Axon 20 и выглядела еще "сырой"? Если в ZTE Axon 30 Pro исправили это, то нас ждёт первый смартфон с полноценной подэкранной камерой без компромисов. Пока это догадки, но надеемся, что уже завтра узнаем официальное продолжение этой темы.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.

Источник : news.mydrivers.com﻿﻿