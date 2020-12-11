ZTE предложит нажать на кнопку и сделать тыльную панель смартфона прозрачной

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Нажми на кнопку и получили смартфон-хамелеон

Производители смартфонов постоянно экспериментируют с материалами и исполнением тыльной крышки, добавляя то градиент, то текстуру, то заменяют стекло на кожу или имитируют прозрачную «спинку». На оригинальность исполнения задней панели претендует новый игровой смартфон от ZTE. Китайские средства массовой информации выложили ролик, демонстрирующий трансформацию тыльной крышки.

Новенький смартфон для геймеров получит заднюю крышку, изготовленную с применением электрохромной технологии. Нажатием отдельной кнопки на корпусе она может становиться прозрачной или менять цвет исходя из предпочтений пользователя. Сама технология может быть основана на применении сплава из оксида индия и олова. Стоит его нанести на поверхность стекла, и он способен менять состав молекул стекла, тем самым меняя цветовые оттенки.

Данная фича вещь бесполезная и станет лишь имиджевой составляющей, позволяющей владельцу нового игрового смартфона ZTE похвастаться перед другими устройством-хамелеоном. Но при этом за эту браваду и понты ему придется заплатить из собственного кармана.

Что касается технических характеристик геймерского мобильника, то на данный момент лишь известно, что построен он будет на базе Snapdragon 888. Не сложно предположить, что его оснастят системой охлаждения, предложат OLED-панель, емкий аккумулятор и быструю зарядку, а также атрибуты игровых смартфонов Red Magic — триггеры на торцах.

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Источник: mydrivers