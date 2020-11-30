ZTE готовит новый бюджетник ZTE Blade V2021 с поддержкой 5G

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ZTE держится изо всех сил и активно выпускает новые устройства – теперь готовится к выходу новинка ZTE Blade V2021.

На этой неделе китайская фирма ZTE собирается представить новый смартфон под названием ZTE Blade V2021 5G, а до его выхода уже появилась возможность предзаказа в некоторых китайских розничных магазинах.

ZTE Blade V2021 5G будет официально представлен в среду, 2 декабря. Компания уже активно промоутирует смартфон – в Сеть был выложен рекламный постер устройства, благодаря которому мы уже знаем его внешность. А его характеристики уже утекли из сети розничных магазинов Jingdong, известного у нас как JD.com.

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Дисплей Blade V2021 имеет вырез в виде капли для фронтальной камеры. Рамки по бокам достаточно тонкие, а вот сверху и снижу – уже не такие аккуратные. По центру задней крышки также находится сканер отпечатков пальцев. Сам задник имеет интересный узор и, судя по всему, благодаря нему держать смартфон должно быть достаточно комфортно. Смартфон будет доступен в голубом, сером и серебристом цветах.

Страница товара на JD.com также включает описание блока основной камеры. Во-первых, нас ждет тройная камера вместе со светодиодной вспышкой, оформленная в прямоугольный блок. Основной датчик имеет разрешение 48 Мп и апертуру f/1.79. Также в блок установлен ультраширик на 8 Мп с углом 120°. Производитель также установил 2-мегапиксельный датчик глубины.

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Источник: MyFixGuide



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