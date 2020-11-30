Где купить дешевле?

ZTE готовит новый бюджетник ZTE Blade V2021 с поддержкой 5G

30.11.2020 486 0

ZTE держится изо всех сил и активно выпускает новые устройства – теперь готовится к выходу новинка ZTE Blade V2021.

 

ZTE Blade V2021

 

На этой неделе китайская фирма ZTE собирается представить новый смартфон под названием ZTE Blade V2021 5G, а до его выхода уже появилась возможность предзаказа в некоторых китайских розничных магазинах.

 

ZTE Blade V2021 5G будет официально представлен в среду, 2 декабря. Компания уже активно промоутирует смартфон – в Сеть был выложен рекламный постер устройства, благодаря которому мы уже знаем его внешность. А его характеристики уже утекли из сети розничных магазинов Jingdong, известного у нас как JD.com.

 

Читать также: Еще один бюджетник ZTE Blade V2020 был представлен﻿

 

Дисплей Blade V2021 имеет вырез в виде капли для фронтальной камеры. Рамки по бокам достаточно тонкие, а вот сверху и снижу – уже не такие аккуратные. По центру задней крышки также находится сканер отпечатков пальцев. Сам задник имеет интересный узор и, судя по всему, благодаря нему держать смартфон должно быть достаточно комфортно. Смартфон будет доступен в голубом, сером и серебристом цветах.

 

ZTE новый смартфон

 

Страница товара на JD.com также включает описание блока основной камеры. Во-первых, нас ждет тройная камера вместе со светодиодной вспышкой, оформленная в прямоугольный блок. Основной датчик имеет разрешение 48 Мп и апертуру f/1.79. Также в блок установлен ультраширик на 8 Мп с углом 120°. Производитель также установил 2-мегапиксельный датчик глубины.

 

Читать также: Анонсирован ZTE V2020 5G с MediaTek 800 на борту﻿

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

ZTE Blade V2021 5G

 

Источник: MyFixGuide


https://andro-news.com/news/novyy-sertifikat-oppo-reno-5-pro-5g-podtverdil-ego-kommercheskoe.html Новый сертификат Oppo Reno 5 Pro 5G подтвердил его коммерческое название(в Адм. панель)

ZTE ZTE Blade V2021
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 30.11.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
ZTE готовит новый бюджетник ZTE Blade V2021 с поддержкой 5G