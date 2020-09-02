ZTE представила новые беспроводные наушники ZTE LiveBuds за адекватный ценник

399

Кроме Axon 20 5G ZTE также представила интересные (на бумаге) наушники за приятный прайс.

Вчера ZTE выпустил Axon 20 5G – первый коммерческий смартфон с камерой под экраном. Об этом мы писали сразу после презентации. Надо понимать, что это событие должно сильно пошатать рынок – производители должны хотя бы просто обратить внимание на дерзкую компанию из Китая и, возможно, начать действовать в направлении инноваций.

Однако Axon 20 5G – не единственная новинка от китайского производителя. На презентации также были представлены новые беспроводные наушники под названием ZTE LiveBuds. ичего не напоминает?

ZTE LiveBuds порадуют достаточно демократичным ценником за их характеристики, хотя бы даже учитывая наличие электронное шумоподавление. Дизайн стандартный, но классика всегда в моде: наушники имеют короткие «отростки» и силиконовые наконечники для удобной фиксации.

Читать также: У ZTE Axon 20 5G будет еще одна фишка, но оценить ее преимущества смогут далеко не все﻿

Стоит отметить, что они сильно отличаются от других TWS-наушников ZTE, Nubia Pods, которые были выпущены в прошлом году. Однако, как и Nubia Pods, LiveBuds – сотрудничество между ZTE и другой компанией 1More.

По словам ZTE, наушники поддерживают сенсорное управление, и в каждом из наушников установлено по два микрофона. Каждый из них весит по 4 грамма. Наушники поставляются в черном корпусе и могут похвастаться сроком службы батареи 20 часов (имеется в виду общий заряд вместе с кейсом). К другим функциям относятся Bluetooth 5.0 и защита от влаги по классу IPX5.

ZTE LiveBuds оценивается 29 долларов и уже доступны для покупки в Китае. Как и в случае с Axon 20 5G, новостей о глобальном релизе наушников нет.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: GSMArena