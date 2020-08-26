У ZTE Axon 20 5G будет еще одна фишка, но оценить ее преимущества смогут далеко не все

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ZTE Axon 20 5G предложит «инновацию» с антенной для приема сигнала





В последнее время ZTE подрастеряла армию поклонников и выпускает малозаметные смартфоны. Но 1 сентября компания намерена громко заявить о себе, похвастаться, что смогла «догнать и перегнать» всех. ZTE должна первой прийти к финишу в гонке за то, кто первым выпустит коммерческий смартфон с подэкранной камерой. Им должен стать ZTE Axon 20 5G.

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Естественно, что именно фронталка будет главной фишкой новинки. Но будут и еще сюрпризы. Так, сегодня глава компании Ни Фей заявил о том, что смартфон оснастили панорамной 360-градусной антенной. Сделано это для того, чтобы усилить и повысить стабильность сигнала 5G независимо от того, в каком положении находится сам аппарат. Декларируется прирост стабильности приема сигнала на 50% по сравнению с 5G-смартфонами конкурентов.

Компания основательно заморочилась и в качестве материала для антенны была использована наносеребряная паста. Процесс ее изготовления занимает несколько этапов. Озаботились инженеры и тем, чтобы антенна была удалена от большинства внутренних компонентов смартфона и все для того, чтобы максимально снизить помехи.

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По слухам, ZTE Axon 20 5G должен предложить 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, селфи-модуль на 32-мегапикселя, дисплей диагональю 6,92 дюйма и четверную тыльную камеру с главным датчиком на 64-мегапикселя.

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Источник: sparrowsnews