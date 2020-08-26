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  • У ZTE Axon 20 5G будет еще одна фишка, но оценить ее преимущества смогут далеко не все

У ZTE Axon 20 5G будет еще одна фишка, но оценить ее преимущества смогут далеко не все

26.08.2020 740 2

ZTE Axon 20 5G предложит «инновацию» с антенной для приема сигнала


В последнее время ZTE подрастеряла армию поклонников и выпускает малозаметные смартфоны. Но 1 сентября компания намерена громко заявить о себе, похвастаться, что смогла «догнать и перегнать» всех. ZTE должна первой прийти к финишу в гонке за то, кто первым выпустит коммерческий смартфон с подэкранной камерой. Им должен стать ZTE Axon 20 5G.

 

У ZTE Axon 20 5G будет еще одна фишка, но оценить ее преимущества смогут далеко не все – фото 1

 

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Естественно, что именно фронталка будет главной фишкой новинки. Но будут и еще сюрпризы. Так, сегодня глава компании Ни Фей заявил о том, что смартфон оснастили панорамной 360-градусной антенной. Сделано это для того, чтобы усилить и повысить стабильность сигнала 5G независимо от того, в каком положении находится сам аппарат. Декларируется прирост стабильности приема сигнала на 50% по сравнению с 5G-смартфонами конкурентов.

 

У ZTE Axon 20 5G будет еще одна фишка, но оценить ее преимущества смогут далеко не все – фото 2

 

Компания основательно заморочилась и в качестве материала для антенны была использована наносеребряная паста. Процесс ее изготовления занимает несколько этапов. Озаботились инженеры и тем, чтобы антенна была удалена от большинства внутренних компонентов смартфона и все для того, чтобы максимально снизить помехи.

 

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По слухам, ZTE Axon 20 5G должен предложить 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, селфи-модуль на 32-мегапикселя, дисплей диагональю 6,92 дюйма и четверную тыльную камеру с главным датчиком на 64-мегапикселя.

 

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Источник: sparrowsnews

ZTE Axon 20 5G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
ДмитрийВ -1
вообще то антенны повсюду это технологическая проблема всех 5G телефонов - просто слишком короткие волны тормозятся почти всеми препятствиями. Фактически это 4G+5G смартфоны.
26.08.2020 20:46
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Иван 0
мда...."знаток"....и явно потрошил не один смартфон, чтобы увидеть расположение антенн, а еще замерял уровень сигнала регулярно. Зато с видом знатока дмитрив поумничал
26.08.2020 20:53
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У ZTE Axon 20 5G будет еще одна фишка, но оценить ее преимущества смогут далеко не все