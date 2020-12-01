10 млн евро: столько придется заплатить Apple из-за рекламы водонепроницаемости iPhone

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Apple наказали за позицию «водозащита есть, но мы не отвечаем за последствия»

Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало Apple на 10 млн евро. Причина — введение в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств iPhone. А в основу обвинений легли рекламные материалы компании, касающиеся водозащиты.

Регулятор посчитал, что в своей рекламе компания использовала методы «агрессивные и вводящие в заблуждение». Речь идет о заявлении Apple, что iPhone можно погружать на глубину до 4 метров на срок от 30 минут до 2-х часов в зависимости от модели. Но при этом компания не сообщила о том, что влагозащита действует только в определенных условиях (испытания в условиях лаборатории) и не предупредила, что гарантия на смартфоны-утопленники не распространяется при любых обстоятельствах.

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Чиновники посчитали, что компания выдает за преимущество функцию с водозащитой при условии, что потребители не смогут воспользоваться ею в полной мере. Они не понимают зачем Apple заявляет о водонепроницаемости iPhone, если при наличии признаков того, что смартфон пережил погружение в воду потребителю будет отказано в гарантийном ремонте. Безусловно, те кто ознакомился с правилами обслуживания «яблочных» устройств должны были заметить пункт, что гарантия не распространяется на случаи затопления гаджетов. Но тогда зачем активно рекламировать фичу с защитой от попадания внутрь влаги, если опыт с нырянием устройства обернется негативными последствиями для потребителей?

Безусловно, Apple схитрила и выбрала максимально удобную для себя позицию. Водозащита как бы есть, но, если что — мы не отвечаем за возможные негативные последствия после ныряния с аппаратом. Понятно, что никто не гарантирует того, что не найдутся те, кто забавы или шутки ради будут с завидной регулярностью погружать iPhone в воду и, если он «умрет» не воспользуется правом на гарантию.

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Но и Apple снимает с себя любую ответственность с утопленных iPhone, хотя и позиционирует свои устройства как водозащищенные. Возможно, стоило бы предоставлять гарантию, но четко регламентировать факторы, при наличии которых она действует. С другой стороны, производитель вряд ли сможет установить сколько времени аппарат провел под водой и на какой глубине, а значит сложно определить нарушил или нет пользователь ограничения по части глубины и времени пребывания iPhone под водой.

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Источник: businessinsider