А вы готовы отдать 1000 долларов за LG Wing?

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Да, вы все поняли правильно – LG собирается продавать свой новый необычный смартфон за 1000 «зеленых».

Уже несколько дней в Сети мусолят слухи о новом концептуальном смартфоне LG под названием Wing. Мы уже точно знаем, как он будет выглядеть, примерно предполагаем его технические характеристики, но что там с ценой? А тут все становится еще интереснее.

Вопрос стоимости этого чудо-устройства очень интересовал ребят из XDA-Developers. Они ссылаются на источники, знакомые с планами LG на выпуск Wing. По их данным, новый смартфон будет оцениваться в сумму «около $1,000».

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Эта новость появилась сразу после того, как два видеоролика, раскрывающие дизайн и работу LG Wing, попали в сеть. Смартфон удивляет внешним видом: в нем установлен основной экран на 6,8 дюймов, а также вспомогательный на 4 дюйма.

Как ни странно, некоторые издания считают, что ценник не такой уж и сумасшедший. Ведь сейчас, во времена Galaxy Z Fold 2 и Microsoft Surface Duo, стоимостью в 1500+ долларов уже никого не удивишь, а тут такое «щедрое» предложение за достаточно необычный аппарат. Правда, по слухам, новое устройство LG будет использовать процессор Snapdragon 765G вместо флагманских чипов, установленных в его, с позволения сказать, «конкурентах». Это точно сможет отвести интерес потенциального покупателя.

Однако все это слухи. Ждем официальных заявлений от корейской компании, чтобы составить окончательное мнение о новинке.

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Источник: XDA



