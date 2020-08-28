LG Wing вновь засветился на видео

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На LG Wing запустили игру

LG Wing будет странным и необычным смартфоном. Компания решила в этом году поэкспериментировать с дизайном мобильных устройств. На этот раз инженерная и дизайнерская мысль привели к созданию смартфона с двумя дисплеями. Причем второй поворотный и прячется под главным экраном. На этой неделе в сеть выложили видео с LG Wing, где на главном дисплее было запущено приложение с навигацией, а на дополнительный было выведено уведомление о входящем звонке и плеере.

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Теперь в сети появилось еще одно видео, где вновь все действо происходит внутри автомобиля, но теперь пассажир запустил игру на смартфоне. На главный экран выведена сама игра, а на втором отображается карта треков. Идея состоит в том, чтобы показать практический смысл двух дисплеев. Так, карта трека не «отъедает» часть экрана с игрой, а она выводится на дополнительный. Что касается самого игрового процесса, то он проходит очень шустро.

По неподтвержденной информации, LG Wing оснастили чипом Snapdragon 765G, 8 Гб оперативки, 6,8-дюймовым основным дисплеем и дополнительным диагональю 4 дюйма. Ожидается, что анонс новинки состоится осенью.

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Источник: Androidauthority