AirPods по-прежнему популярны, но их теснят конкуренты

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Доля AirPods на рынке сокращается, но их продажи вырастут

TWS наушники уверенно шагают по миру и эта ниша активно развивается. Толчком к росту их популярности стал выход Apple AirPods и теперь этот сегмент активно расширяется за счет продуктов других производителей, делегировавших своих представителей во все ценовые категории. Они уверенно отъедают долю «яблочных» устройств и AirPods подрастеряли свое доминирующее положение.

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Так, по данным аналитиков Counterpoint Research доля Apple на рынке TWS-наушников в 2019 году превышала отметку 50%, но по итогам второго квартала нынешнего года она составила уже 35%. Тем не менее, это не мешает концерну из Купертино продолжать удерживать лидерство в этом сегменте, опережая Xiaomi и Samsung, которые заняли второе и третье место с результатом 10% и 6 % соответственно. В пятерку лидеров также попали Jabra и JBL, доля которых оценивается 3% у каждой.

Никто не будет спорить, что Apple AirPods — отличный модный и имиджевый аксессуар. Но и прочие производители в последнее время предлагают наушники сопоставимые по качеству звучания с «яблочными». При этом нередко стоят они дешевле и при одинаковом звуковом эффекте пользователи предпочитают приобретать то, за что просят меньше.

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Тем не менее, ряд аналитиков говорят о том, что в этом году продажи AirPods должны вырасти до 82 млн единиц против 62 млн в прошлом году и ничто не угрожает ее лидерство в ближайшей перспективе. Кроме того, в 2021 году стоит ждать выхода «яблочных» наушников третьего поколения, которые только подстегнут продажи Apple.

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Источник: 9to5mac