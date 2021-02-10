Амбициозные глобальные цели TikTok относительно доходов висят на волоске: страны постепенно приостанавливают деятельность платформы у себя

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TikTok уже не в тренде?

Индонезия, ключевой рынок для электронной коммерции TikTok, недавно приостановила деятельность платформы розничной торговли в Интернете. Этот запрет не только подвергает сомнению глобальные цели TikTok относительно доходов, но и является предупредительным сигналом для платформ социальной коммерции в Юго-Восточной Азии.

TikTok возлагал большие надежды на преуспевающий рынок электронной коммерции Юго-Восточной Азии, в частности Индонезии. По данным Cube Asia, на эту страну приходится около 60% доходов TikTok от электронной коммерции в регионе. Уильям Юэн Йи, научный сотрудник программы "Китай и мир" Колумбийского и Гарвардского университетов, считает, что "амбициозные глобальные цели TikTok по доходам" сейчас висят на волоске.

После шага Индонезии традиционные торговцы и офлайн-площадки в других странах Юго-Восточной Азии, вероятно, обратятся к своим правительствам с просьбой ввести аналогичный запрет. Решение Джакарты также может стать благом для платформ электронной коммерции, меньше зависящих от влияния социальных сетей. Ли Чендун, основатель пекинской консалтинговой компании Dolphin, отметил, что усилия TikTok в сфере электронной коммерции не были успешными на западных рынках. Запрет в Индонезии, по его словам, "серьезный удар".

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Источник: gizmochina