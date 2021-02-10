Показали дизайн Realme 9 Pro+

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Из конструктивных особенностей стоит отметить только оформление блока основной камеры

Откуда в распоряжении сетевого информатора @Guidingdroid оказался рендер Realme 9 Pro+, мы не знаем. Но сегодня он выложил изображение смартфона на обзор широкой аудитории, появление которого стало возможным благодаря утечке схем новинки.

Передняя панель выглядит шаблонно и сейчас такое «лицо» у каждого второго смартфона. Рамки по периметру дисплея Realme 9 Pro+ достаточно тонкие и по центру верхней части имеется отверстие под фронтальную камеру. Усилия дизайнеров современных устройств сводятся к тому, как они смогут обыграть основную камеру. В случае с Realme 9 Pro+ предложили почти квадратный блок камер, где месторасположение датчиков напоминает то, которое мы видим в Realme GT 2 и Realme GT 2 Pro.

Инсайдеры же успели слить информацию, что представить семейство Realme 9 должны в феврале. Самой топовой моделью серии станет Realme 9 Pro+, где в качестве главного в основной камере будет выступать модуль разрешением 50-мегапикселей и обещают быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Первым из новой серии дебютирует Realme 9i и произойдет это 10 января. Это будет модель с IPS‑экраном диагональю 6,59 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, фронталкой на 16 Мп, парочкой динамиков и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Построен смартфон на чипсете Snapdragon 680 и в качестве операционной системы выступает Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

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Источник: twitter