Официально: серия Realme GT 2 появится на глобальном рынке

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Обещают, что произойдет это уже достаточно скоро

Прошлый год стал успешным для Realme, она выпустила несколько удачных моделей, нарастила свою долю на рынке и преодолела рубеж в 100 млн проданных смартфонов. Нынешний сезон компания начала в числе первых и 4 января представила серию флагманов Realme GT 2. Новинки поступили сегодня в продажу в Китае и всего 3-х минут оказалось достаточно, чтобы продать их на сумму $31 млн.

Один из вопросов, который интересует фанатов компании на глобальном рынке, появятся ли модели серии realme GT 2 за пределами Китая. Журналистам издания AndroidAuthority удалось пообщаться с вице-президентом компании, и они задали ему этот вопрос. Топ-менеджер заявил, что серия Realme GT 2 скоро выйдет на глобальный рынок, включая Индию и Европу.

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Подтвердил вице-президент Realme то, что в 2022 году компания намерена выпустить новые планшеты и ноутбуки, но при этом он отметил, что спрос на лэптопы снизился за последнее время. Что касается поддержки смартфонов, то на данном этапе компания не планирует что-то менять и по-прежнему будет предлагать два года крупных обновлений, а патчи безопасности она продолжит выпускать на протяжении трех лет.

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Источник: androidauthority