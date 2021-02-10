Анонс Redmi Note 10 JE: первый смартфон суббренда с водозащитой

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Специально для рынка Японии выпустили Redmi Note 10 с защитой от воды и Snapdragon 480

Линейка Redmi Note 10 насчитывает уже несколько моделей и сегодня она пополнилась еще одним смартфоном. Эксклюзивно для рынка Японии представили Redmi Note 10 JE, который отличается от прочих смартфонов, входящих в эту серию.

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Redmi Note 10 JE оснастили экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) и частотой обновления 90 Гц, чипсет Snapdragon 480, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Емкость аккумуляторной батареи составила 4800 мАч с 18-ваттной быстрой зарядкой. Компания декларирует 660 часов работы в режиме ожидания.

Разрешение селфи-камеры составило 8-мегапикселей со светосилой f/2.0 и основная камера получила набор из трех датчиков 48 Мп (f/1.79) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). В активе Redmi Note 10 JE боковой сканер отпечатков пальцев и модуль NFC. Фишкой смартфона стала защита от пыли и влаги IP68. Работает он под управлением фирменной оболочки MIUI 12.5 на базе Android 11. Redmi Note 10 JE можно будет приобрести с 13 августа по цене $262.

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Источник: mi.com