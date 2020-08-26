Анонс Sony Xperia 8 Lite: средний класс в понимании японцев

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Sony Xperia 8 Lite — лайт-версия Xperia 8 и Xperia 10





Sony не та компания, которая плодит зоопарк устройств. Анонсы случаются нечасто и, как правило, свои значимые новинки она показывает на какой-то выставке. На этот раз Sony по-тихому без каких-либо помпезных презентаций представила у себя на родине Xperia 8 Lite. Новинка во многом схожа с Xperia 8, который был представлен в конце прошлого года. Также немало сходных черт у нее есть и с Xperia 10, но камеры тут иные.

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Если говорить кратко, что Sony Xperia 8 Lite — это смартфон среднего класса с процессором Snapdragon 630, двойной камерой, вытянутым дисплеем с соотношением сторон 21:9 и широким верхним отступом, в который вписали все датчики, разговорный динамик и фронтальную камеру. Габариты корпуса 158х69х8,1 мм.

Передняя панель отдана под 6-дюймовый ЖК-дисплей разрешением FullHD+. В активе устройства 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гб, слот для карт microSD до 512 Гб и скромной емкости аккумулятор на 2870 мАч. Селфи камера получила датчик на 8-мегапикселей и на тыльной стороне установили парочку датчиков на 12 Мп (f/1.8) + 8 Мп (f/2.4). Имеется поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев. Самое интересное, что в качестве операционной системы выбрана Android 9.0 Pie.

Старт продаж Sony Xperia 8 Lite в Японии запланирован на 1 сентября. Оценили его в 237 евро или $280.

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Источник: sony