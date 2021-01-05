Анонс Xiaomi Mi 10i: «десятка» для Индии и сделана в Индии

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В Индии дебютировал клон Redmi Note 9 Pro 5G как Xiaomi Mi 10i

Можно впасть в ступор от сяомишных маркетологов, наплодивших за последний год огромное количество устройств, среди которых найдется немало клонов. Очередной продукт конвейера компании — Xiaomi Mi 10i, который был представлен сегодня в Индии. Чтобы задобрить пользователей в этой стране было заявлено, что Xiaomi Mi 10i специально создан для рынка Индии и производится тут же.

По факту же имеем клон китайского Redmi Note 9 Pro 5G, который на глобальном рынке известен как Xiaomi Mi 10T Lite. Главное отличие от лайт-версии кроется в главном датчике основной камеры, который здесь разрешением 108 Мп, тогда как у Xiaomi Mi 10T Lite — 64 Мп. Предлагают Xiaomi Mi 10i в Индии по цене $287 за младшую версию с 6/64 Гб памяти, $300 предлагают заплатить за модификацию с 6/128 Гб и вариант с 8/128 Гб обойдется в $328.

Смартфон имеет в своем арсенале AdaptiveSync IPS-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ с частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц и частотой обновления 120 Гц. Весит аппарат 215 грамм, его габариты составили 165,4х76,8х9 мм и корпус получил защиту от брызг IP53.

В активе Xiaomi Mi 10i селфи-камера на 16 Мп и четыре датчика на тыльной стороне 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HM2) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). Базируется аппарат на Snapdragon 750G, обладает до 8 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной с возможностью ее расширения посредством карт microSD, аккумулятором емкостью 4820 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

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Работает Xiaomi Mi 10i под управлением Android 10 с оболочкой MIUI 12, в наличии стереодинамики, 3,5 разъем для наушников, порт USB Type-C, поддержка Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Wi-Fi 5, ИК-порт и боковой дактилоскопический датчик. Старт продаж запланирован на 8 января за исключением младшей версии с 6/64 Гб памяти, которая появится на прилавках магазинов чуть позже.

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Источник: gadgets.ndtv