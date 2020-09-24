Анонсированы новые защищенные бюджетные смартфоны LG K62 и K52

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LG решила наводнить рынок защищенных устройств с помощью новинок LG K62 и LG K52.

Мы уже писали об анонсе LG K42 – новое бюджетное решение от корейской компании. Но на этом производитель решил не останавливаться – компания анонсировала новые смартфоны серии К, а именно К62 и К52. Модель K62 оснащена 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ FullVision, а K52 – 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+.

Оба смартфона оснащены четырьмя объективами основной камеры, состоящей из главного датчика на 48 Мп, широкоугольного объектива, датчика глубины резкости и дополнительного сенсора для макросъемки. В старшем K52 установлена фронталка на 28 Мегапикселей, а в K52 – на 13 Мп.

Производитель добавил уникальную функцию камеры Flash Jump Cut, благодаря которой смартфон делает четыре снимка с заданными интервалами для создания эффекта stop-motion анимации. Также в софт камеры включен искусственный интеллект, помогающий подобрать оптимальные настройки в зависимости от объекта.

Как и K42, модели LG K62 и LG K52 имеют необычную матовую отделку задника с уникальным оптическим рисунком, устойчивым к отпечаткам пальцев. Смартфоны оснащены батареей емкостью 4000 мАч, датчиком отпечатков пальцев, установленным сбоку, технологией LG 3D Sound Engine, которая помогает улучшить качество звука. Также смартфоны защищены по стандарту MIL-STD-810G – одна из главных фишек устройств.

К сожалению, процессор устройств не порадует любителей гейминга – в смартфонах установлен бюджетный чип от MediaTek Helio P35.

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Продажи LG K62, LG K52 и LG K42 начнутся с октября в Европе, за ними последуют рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Никаких подробностей о ценах пока нет.

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Источник: GSMArena



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