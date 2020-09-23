Представлен LG K71: стилус, стереодинамики и большой 6,8-дюймовый дисплей

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LG выпустила смартфон K71 со стилусом для аудиофилов

Мир смартфонов уже хорош тем, что он разнообразен. У потребителей есть выбор и каждый волен выбирать то, что ему по душе и по бюджету. Поэтому как бы мы не относились к продуктам компании LG, пусть они будут, ведь они вносят определенное разнообразие в мир мобильных устройств и у них есть своя небольшая армия поклонников.

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В модельном ряду компании случилось пополнение и был представлен LG K71, который стал частью доступной линейки устройств, и он комплектуется стилусом. В его активе большой 6,8-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и предложен каплевидный вырез под 32-мегапиксельную селфи-камеру.

В основе устройства лежит восьмиядерный чип Helio P35 в связке с 4 Гб оперативной памяти и энергонезависимой предлагают 128 Гб. Имеется порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев и тройная тыльная камера 48 Мп + 5 Мп (широкоугольный сенсор) + 5 Мп (датчик глубины). Габариты аппарата составили 171,4х77,7х8,7 мм при весе 220 грамм. Предложили парочку стереодинамиков с поддержкой DTS: X 3D.

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Доступен LG K71 только в сером и белом цветах, а ценник на него не объявлен. В каких странах можно будет приобрести новинку, не сообщается.

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Источник: notebookcheck