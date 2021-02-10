Аппаратная платформа OnePlus Nord 2 подтверждена

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OnePlus Nord 2 будет первым с чипом от MediaTek

OnePlus «подмяли» под Oppo и она все активнее начнет осваивать среднеценовой сегмент. Недавно в эту нишу делегировали новинки OnePlus Nord CE 5G и OnePlus Nord N200 5G, а на горизонте маячит выход OnePlus Nord 2. Его релиз обещают в июле, и информация о нем была найдена в базе данных Ai Benchmark.

Синтетический тест позволил узнать, что OnePlus Nord 2 действительно предложит 8 Гб оперативки, чипсет Dimensity 1200 и станет первой моделью компании с процессором от MediaTek.

Это флагманская SoC в модельном ряду тайваньского чипмейкера, которая создана с применением 6-нанометрового техпроцесса, обладает тремя кластерами ядер, где два из них получили ядра Cortex-A78, работающие на разной тактовой частоте, а один блок — Cortex-A55 с пиковой частотой 2,0 ГГц. В плане производительности Dimensity 1200 стоит на одном уровне с Snapdragon 870.

OnePlus Nord 2 приписывают 6,44-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, батарейку емкостью 4500 мАч и тройную тыльную камеру с главным датчиком на 50 Мп Sony IMX766, широкоугольным сенсором на 8 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Запросить за смартфон могут в районе $350.

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Источник: mysmartprice