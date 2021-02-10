Apple: хотите в iPhone дисплей на 120 Гц? А на 240 Гц не желаете?

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Apple ﻿дразнит нас патентом на дисплеи с подержкой частоты в 240 Гц

Продолжая тему патентов от Apple можем поговорить о дисплеях компании для будущих поколений iPhone. Стали известны подробности об еще одном патенте от купертиновцев. В новом документе от Apple описан дисплей, который может менять частоту обновления, увеличивая её в разы.

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Чём интересна эта новость? В документе описывается, что частота обновления дисплея в будущих поколениях iPhone может повышаться до 180 Гц или даже до 240Гц, если это необходимо для конкретной задачи.

Такой временный «буст» в частоте обновления может быть только при подходящем дисплее. Важна отличная оптимизация, которая позволит не сильно влиять на автономность. Также стоит учесть, что такие частоты возможны только при наличии мощного процессора, хотя мы уверены, что в этом плане у Apple меньше всего проблем.

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Кажется, Apple хочет действительно удивить нас по части дисплея. И у них нет выбора. Если они не планируют нас шокировать абсолютно новым дизайном, или понижением стоимости, то дисплеи - едва ли не единственное, что может реально стать серьезным обновлением для iPhone 12S.

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Источник: gizchina.com﻿