Apple не отвечает взаимностью пользователям из Китая

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Несмотря на то, что пользователи в Китае приносят ей солидные барыши, Apple ставит их в худшие условия, чем пользователей в других странах

Apple уделяла особое внимание Китаю, считая этот рынок одним из важнейших для себя. Тим Кук не раз заявлял о своем желании покорить этот азиатский регион. Как ни крути, но полтора миллиарда потенциальных покупателей это огромная армия. И вроде бы у Apple получилось. iPhone достаточно охотно покупают в Китае даже на фоне разразившейся торговой войны с США, а по итогам второго квартала нынешнего года он стал самым крупнейшим для продукции Apple, отодвинув на второй план США.

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В этой ситуации логично было бы, чтобы компания проявляла большую лояльность к китайским пользователям, которые приносят в казну компании сотни миллиардов долларов. Но, напротив, никаких преференций или равных условий с другими рынками Apple создавать не намерена. Так, пару дней назад компания оповестила о том, что больше не будет производить замену поврежденных наушников AirPods. Вместо этого наушники следует сдать в сервисный центр для проверки.

Ухудшила Apple для покупателей в Китае и условия гарантийной программы Apple Care+. Она лишила их двух дополнительных лет гарантии на оборудование и услуги по поддержке ПО. Еще одним оскорбительным фактом ряд китайцев посчитали то, что Siri игнорирует запросы о Китае. Так, при попытке узнать о том, кто завоевал олимпийские медали, голосовой помощник называет только, США, Японию и Россию. А ответ службы поддержки и вовсе можно считать издевательством. Дескать Siri не упоминает о Китае только потому, что в копилке этой страны столько же золотых медалей, сколько и у других стран.

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Источник: gizchina