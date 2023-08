Apple начнет платить $500 млн владельцам искусственно замедленных iPhone – каждый получит $65

43

Юридические препятствия устранены – Apple должна заплатить

Суд отклонил последнюю апелляцию, задерживавшую выплаты по коллективному иску пользователей искусственно замедленных iPhone. Напомним, Apple должна оплатить $500 млн владельцам устройств, производительность которых была искусственно уменьшена обновлениями iOS.

Процесс получил название Batterygate – Apple признала тайное замедление iPhone и объяснила его предотвращением ускоренной деградации батареи. Компания публично извинилась, предложила владельцам замену батареи со скидкой и предоставила пользователям выбор, включить эту функцию или нет. С тех пор в iOS появился мониторинг батареи и оптимизации, предотвращоющые «старение» аккумулятора.

Некоторые владельцы iPhone были недовольны низкой суммой выплат и подали апелляцию на решение суда с требованием увеличения компенсации. В своем ответе суд пояснил, что срок апелляции по делу истек еще в 2020 году. Да, американское правосудие иногда работает слишком медленно, но оно наконец-то поставило точку в деле – Apple должна начать платить.

Коллективный иск касается Apple iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE. Компенсацию получит каждый владелец этих смартфонов, присоединившийся к иску в указанный срок.

Хотя это конкретное дело может наконец-то завершиться, Apple продолжает сталкиваться с проблемами в США. В мае против компании выдвинули новый судебный иск на $2 млрд из-за спора по Batterygate. Apple ответила, что иск беспочвенен, но с тех пор ситуация не получила развития.

Интересно, чем завершится новый скандал: недавно владельцы iPhone 14 Pro, в частности, многие журналисты и энтузиасты, заметили слишком быструю деградацию батареи – за год аккумуляторы потеряли в среднем 10% ресурса.

Источник: 9to5mac