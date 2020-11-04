Теперь владельцы Apple Watch могут слушать музыку из Spotify прямо с часов

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Spotify, наконец-то, научил свое приложение под Apple Watch стримить музыку напрямую.

После нескольких недель бета-тестирования Spotify выпускает отдельное приложение для Apple Watch, позволяющее пользователям прослушивать музыку без использования iPhone. Приложение доступно для пользователей по всему миру.

Новая функция появилась только через 2 года после того, как компания Spotify впервые объявила о поддержке приложения Apple Watch. Данное приложение до сих пор позволяло использовать Spotify только для управления воспроизведением музыки с iPhone.

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С помощью обновленного приложения пользователи смогут стримить свою музыку через приложение Spotify для Apple Watch через WiFi-соединение или через мобильный Интернет. Необходимо только произвести подключение к любым Bluetooth-наушникам. Для многих это устранит необходимость носить с собой iPhone каждый раз, когда пользователь собирается слушать музыку. Удобнее всего это будет, естественно, для бегунов или любых активных людей – не нужно также брать с собой iPhone.

Приложение будет работать у всех пользователей Spotify, владеющих Apple Watch Series 3 и выше. Не имеет значения, какая версия часов используется, главное условие – версия прошивки Watch OS 6.0 и выше.

На данный момент Spotify является последним из популярных потоковых сервисов, выпустившим возможность прослушивать музыку прямо с умных часов. До этого данную функциональность поддерживали только собственный сервис Apple Music и не особо популярный в наших краях Pandora.

Интересно, что YouTube Music продолжает отставать и тут – нормально работающего приложения под Apple Watch так и нет. Как собственно, и под умные часы на Wear OS.

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Источник: Engadget



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