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Оперативно. Apple уже начала обновлять AirPods Pro до версии прошивки с новыми фишками

24.06.2020 373 1

На ежегодной конференции WWDC компания Apple показала много изменений, среди которых был ряд программных улучшений для собственных наушников. AirPods Pro получили возможность автоматического переключения с устройства на устройство и специальную технологию объёмного звука Spetial Audio. Теперь корпорация начала отправлять обновление для AirPods, которое, скорее всего, и добавит эти фишки.

 

2D27

AirPods Pro

 

Апдейт называется 2D27, он пришёл на смену старой версии 2D15. Установка должна случиться автоматически в момент, когда наушники подключены к смартфону, работающему под управлением iOS. К сожалению, вы не можете как-то форсировать обновление или поставить его самостоятельно, придётся ждать. Повысить вероятность получения можно разве что положив наушники в кейс, предварительно подсоединив его к источнику питания. После нужно будет просто подключить AirPods к iPhone или iPad и ждать.

 

Отзыв читателя

 

Читатель популярного сайта о технологиях уже поделился опытом использования новой версии. По его словам, обновление точно добавит функцию автоматического переключения, а вот появления Spetial Audio пока не подтверждено.

 

Обязательно расскажите, заметили ли вы появление новых фишек после обновления AirPods Pro.

 

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Источник: gsmarena

Apple AirPods AirPods Pro WWDC
Автор: elders0n Дата публикации: 24.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Евгений Черемисин 0
Ой, вы знаете, тут концентрация уютного гик-комьюнити, которое сплошь и рядом пользуется айфонами и беспроводными наушниками от apple. Боже упаси их покупать что-то дешевое от сяоми, редми, ванплас или других брендов. мы сейчас все быстренько обнову установим и начнем делиться мнением о новых фишках. конечно, заметили. ой, жду шквал отзывов, прям предвкушаю...
24.06.2020 12:46
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Оперативно. Apple уже начала обновлять AirPods Pro до версии прошивки с новыми фишками