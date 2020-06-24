Оперативно. Apple уже начала обновлять AirPods Pro до версии прошивки с новыми фишками

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На ежегодной конференции WWDC компания Apple показала много изменений, среди которых был ряд программных улучшений для собственных наушников. AirPods Pro получили возможность автоматического переключения с устройства на устройство и специальную технологию объёмного звука Spetial Audio. Теперь корпорация начала отправлять обновление для AirPods, которое, скорее всего, и добавит эти фишки.

2D27

Апдейт называется 2D27, он пришёл на смену старой версии 2D15. Установка должна случиться автоматически в момент, когда наушники подключены к смартфону, работающему под управлением iOS. К сожалению, вы не можете как-то форсировать обновление или поставить его самостоятельно, придётся ждать. Повысить вероятность получения можно разве что положив наушники в кейс, предварительно подсоединив его к источнику питания. После нужно будет просто подключить AirPods к iPhone или iPad и ждать.

Читатель популярного сайта о технологиях уже поделился опытом использования новой версии. По его словам, обновление точно добавит функцию автоматического переключения, а вот появления Spetial Audio пока не подтверждено.

Обязательно расскажите, заметили ли вы появление новых фишек после обновления AirPods Pro.

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Источник: gsmarena