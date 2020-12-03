Apple сдалась перед Бразилией: в Сан-Паулу iPhone 12 будет продаваться с зарядкой в комплекте
Apple не смогла провести свою политику защиты окружающей среды в бразильском Сан-Паулу, и теперь обязана класть зарядное устройство вместе с iPhone 12.
Сегодня мы узнали одну интересную вещь: несмотря на противоречивое решение Apple убрать зарядное устройство из всех коробок новых iPhone 12, компании придется добавить адаптер в комплект поставки тех iPhone, которые продаются в бразильском городе Сан-Паулу.
Procon-SP, государственное агентство Сан-Паулу по защите прав потребителей, потребовало от Apple предоставить зарядное устройство при покупке iPhone 12 клиентам, которые их запрашивают, говорится в пресс-релизе агентства.
Ранее Procon-SP уже запрашивало у Apple объяснение, почему компания больше не добавляет в комплект новых iPhone привычное зарядное устройство. Ответ Apple заключался в том, что у большинства потребителей уже есть зарядные устройства, а их извлечение позволило бы снизить выбросы углекислого газа. Как мы можем понять, такой ответ не удовлетворил ведомство по защите прав потребителей.
Бывший комплект поставки Apple
В пресс-релизе агентство Procon-SP добавило, что адаптер питания является неотъемлемой частью любого смартфона, будь то iPhone или другой продукт. Агентство заявило, что Apple нарушает бразильский Кодекс защиты прав потребителей, не вкладывая зарядное устройство в комплект поставки.
Кроме того, агентство заявило, что Apple не продемонстрировала в достаточной степени плюсы извлечения зарядного устройства для экологии.
Хотя это решение относится только к Сан-Паулу, министр по делам потребителей Бразилии уже обдумывает аналогичный шаг на федеральном уровне.
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Источник: 9to5Mac
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