Зачем Apple уберет из коробки с iPhone 12 наушники и зарядку

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По сети прокатилось предсказание, что семейство iPhone 12 станут продавать с урезанной комплектацией. Его автором стал аналитик Мин-Чин Куо, который заявил, что из коробки исчезнут проводные наушники EarPods и зарядка. По сети прокатилась волна возмущений и обвинений компании в алчности. Если верить инсайдеру L0vetodream, Apple действительно могла проявить «чудеса» жадности.

Крохоборство или экономность Apple

Рисковать своим авторитетом концерн из Купертино готов ради тонкой и изящной коробки, в которой и будет находиться iPhone. Создать подобную упаковку было бы невозможно, если бы комплект поставки оставили нетронутым. Уменьшив коробку, Apple сократит свои затраты на выпуск упаковки, а также уменьшит расходы на доставку.

Вряд ли такой шаг понравится покупателям. Если смирится с отсутствием наушников можно, то вот «пропажа» из коробки со смартфоном стоимостью около $1000 зарядного адаптера, решение странное и сложно не назвать Apple скрягой. Теперь же при покупке нового смартфона целому ряду пользователей придется докупать зарядное устройство, а компания будет еще больше зарабатывать на продажах аксессуаров.

Последние слухи

Напомним, что премьера серии iPhone 12 должна состояться в сентябре, хотя вариант отложенного релиза не исключен. Тем временем в сети появляются противоречивые сведения, так получит ли новое поколение айфонов 120-Гц дисплей или нет. Прорицатели разделились на два лагеря: одни утверждают, что да, а другие отрицают эту возможность. Кроме того, пришло сообщение, что новинки получат возможность снимать видео в разрешении 4К с частотой 240fps.

Источник: macrumos

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