Apple уже начали массовое производство iPhone 12

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Apple вовсю готовятся к огромной популярности iPhone 12, заводя машины по производству нового поколения своего смартфона.

До презентации Apple остаются чуть ли не считанные часы, и компания вовсю готовится к ней, закрывая любые вопросы, которые могут возникнуть перед презентацией. Согласно новой информации, Apple уже готовы к массовому производству iPhone 12-й серии, а также компания планирует запустить iPhone 12 в продажу в конце сентября или начале октября.

Согласно новым данным, Apple надеется к концу года выпустить со всех своих заводов до 80 миллионов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G. Остальная часть должна быть произведена в начале 2021 года. По слухам, из прогнозируемых 80 миллионов 40% составят iPhone 12 Max.

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По словам руководителя цепи поставок, компании Apple удалось сократить задержки с нескольких месяцев до нескольких недель. Окончательная сборка некоторых моделей iPhone 12 состоится в начале октября.

Источники поставок также сообщают, что Apple уже начала массовое производство AirTags – давно анонсированных трекеров с поддержкой Bluetooth, которые должны помочь вам не потерять любые важные вещи.

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Кроме того, Apple увеличила производство будущих моделей iPad, по имеющимся данным, с сентября по декабрь планируется выпустить до 27 миллионов устройств. Также интересно, что, по некоторым слухам, Apple не планирует новую версию iPhone SE в 2021.

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Источник: nikkei.com



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