Баг в прошивке OxygenOS на OnePlus Nord приводит к потере данных

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Владельцы OnePlus Nord рискуют потерять данные из-за самопроизвольного сброса настроек

В этом году OnePlus пошла по пути других вендоров на рынке, отказавшись от выпуска только флагманов, предлагая и более доступные модели. Первенцем стал OnePlus Nord и при цене 399 евро он в целом получился интересным. Но без косяков не обошлось и многие из них связаны с программным обеспечением.

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С момента дебюта OnePlus Nord прошло всего два месяца, а он уже успел получить множество обновлений, первое из которых выкатили на следующий день после анонса новинки. Но несмотря на все усилия разработчиков исправить все проблемы и залатать дыры не удалось.

В последние дни множится количество жалоб владельцев OnePlus Nord, которые столкнулись с самопроизвольным сбросом всех настроек к заводским. Это приводит к тому, что пользователи теряют все сохраненные данные, включая фото, видео и прочие нужные файлы.

В отзывах пользователей нет указания на конкретную версию OxygenOS, которая и приводит к критической ошибке. Некоторым владельцам OnePlus Nord «посчастливилось» столкнуться с несколькими случаями самопроизвольного сброса настроек к заводским.

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Компания знает о проблемах и сообщила, что работает над исправлением. Но на данный момент на форумах OnePlus нет сколько-нибудь действенных рекомендаций как предотвратить сбой в работе или объяснений причин происходящего. Недовольные пользователи больше всего разочарованы тем, что нет обратной связи с компанией и приходится ждать, когда же ее сотрудники соизволят дать внятный ответ на жалобы и происходящее.

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Источник: androidpolice