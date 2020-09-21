Дата анонса OnePlus 8T: теперь официально

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Объявлена дата презентации OnePlus 8T

В октябре OnePlus сделает то, что ждут от нее фанаты — она представит OnePlus 8T. Вопрос оставался за точной датой презентации. Первыми об этом сообщили инсайдеры, а теперь и сама компания подтвердила, что релиз состоится 14 октября. Компания обещает, что в новом смартфоне будут «реализованы ряд новых и улучшенных технологий, которые выведут возможности устройств OnePlus на новый уровень».

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О чем именно идет речь, производитель не стал говорить конкретно. Есть шанс, что до анонса компания еще напомнит о OnePlus 8T, рассказав о каких-то его особенностях. На данном этапе известно, что новинка получит плоский AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 865 и мощность быстрой зарядки вырастит до 65 Вт.

Обещают до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч, фирменную оболочку OxygenOS 11 на базе Android 11 и четверную тыльную камеру, где главным будет датчик разрешением 48-мегапикселя. Фронталка должна быть на 32-мегапикселя и вписана в круглое отверстие в дисплее.

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По-прежнему нет ясности с тем дебютирует OnePlus 8T в одиночестве или все же получит Pro-версию.

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Источник: pocketnow