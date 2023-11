Много качественных рендеров Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra на основе имеющейся информации

69

Красивые рендеры и интересные цвета

Сайт Phone Arena пригласил 3D-художника, чтобы попытаться визуализировать все слухи о Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Визуализации демонстрируют возможные цвета и отличия будущих флагманов от смартфонов Galaxy S23. Изображения могут быть неточными – они основываются на неофициальных данных.



От серии Galaxy S24 следует ожидать более плоских экранов и большего сходства с последними Apple iPhone. На самом деле Galaxy S24 могут быть даже более плоскими, чем iPhone 15.



По словам информатора Revegnus, Galaxy S24 и S24 Plus позаимствуют дизайн Galaxy S23, но с некоторыми мелкими отличиями. Скругление становится меньше, а края и бока прямее.



Размеры Galaxy S24 Plus составляют 158,5 x 75,9 x 7,75 мм – смартфон немного выше и толще, но уже, чем Galaxy S23 Plus. Более крупный Galaxy S24 Plus может иметь 6,65” дисплей, а S24 – 6,1”.



Samsung Galaxy S24 Ultra может стать больше и получить 6,8” дисплей Dynamic AMOLED. Ходят слухи, что Galaxy S24 Ultra откажется алюминиевой рамки в пользу титана.



Хотя общие изменения в дизайне могут быть незначительными, цветовая гамма может измениться более радикально. Ожидается черный, серый, фиолетовый и желтый цвета, а также эксклюзивные оттенки: оранжевый, светло-голубой и светло-зеленый, которые зарезервированы исключительно для официального магазина Samsung.



Неофициально известна дата, когда можно будет проверить эти данные в сравнении с реальными Samsung Galaxy S24 – 18 января 2024 года.