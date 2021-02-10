Барыги в Китае хотят поживиться на перепродаже Huawei Mate X2

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В Поднебесной ищут тех, кто готов отдать за Huawei Mate X2 от $4000 до $6000

Сегодня в Китае стартовали продажи Huawei Mate X2, который вышел отнюдь не дешевым устройством. Так, за младшую версию просят $2790, а топовую отдают за $2944. Но, похоже, что такой ценник не смутил фанатов компании и гиков, желающих опробовать диковинный аппарат. На данный момент оформить предзаказ на новинку нельзя, несмотря на то, что официальный магазин компании указывает, что смартфон в наличии. Возможно, первую партию уже раскупили, и она была явно очень ограниченной.

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Для особо нетерпеливых и тех, кому деньги «жмут карман» есть возможность прикупить Huawei Mate X2 у барыг или спекулянтов, которые не прочь поживиться на новинке. И аппетиты у них более чем нескромные. В зависимости от алчности перекупа он предлагает приобрести складной смартфон на $1500 или $3000 дороже его официального ценника. Вероятно, именно они и раскупили первую партию Huawei Mate X2 ради создания искусственного ажиотажа и в надежде солидно заработать на перепродаже смартфона.

Найдутся ли те, кто отвалит солидную сумму за гибкий аппарат, неизвестно. Сама Huawei планирует выпустить небольшую партию складных мобильников и распродать ее на внутреннем рынке. Будет любопытно узнать, сколько в итоге будет произведено Huawei Mate X2 и удастся ли компании распродать все.

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Источник: gizmochina