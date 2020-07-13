Бенчмарк раскрыл ряд деталей о Samsung Galaxy S20 Lite

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В прошлом году Samsung решилась на нетипичный для себя шаг — выпустила облегченную версию флагмана. Samsung Galaxy S10 Lite формально стал упрощенной версией топового устройства, но здесь больше было маркетинга и громкого названия, ведь отличий от старшего брата было более чем предостаточно.

Samsung Galaxy S20 Lite или Galaxy S20 Fan Edition

В нынешнем году компания может провернуть этот же финт и расширить модельный ряд устройств за счет выпуска Samsung Galaxy S20 Lite. В сети уже мелькали слухи о возможном выходе Galaxy S20 Fan Edition как самого доступного смартфона во флагманской линейке. Предполагается, что именно этот аппарат может появиться на ряде рынков как лайт-версия Galaxy S20.

Неанонсированный смартфон с индексом SM-G781B (Galaxy S20 Fan Edition) был замечен в базе данных банчмарка Geekbench. Это позволило узнать, что в его основе лежит процессор Snapdragon 865, он обладает 6 Гб оперативной памяти и программным обеспечением Android 10. Сроки выхода этой модели на рынок неизвестны.

Какой чип получит Galaxy S21?

Тем временем в сети начали активно обсуждать слухи о том, что свою новую флагманскую линейку Galaxy S21 компания полностью переведет на фирменный чип Exynos, отказавшись от установки Snapdragon 875. По идее, это должно позволить не повышать чрезмерно цену на новые устройства.

А, возможно, между Qualcomm и Samsung пробежала «черная кошка». Если Qualcomm разместила заказ на производство Snapdragon 875 на TSMC, а не на Samsung, то южнокорейский гигант вполне мог «обидеться» и отказаться от закупки нового флагманского продукта от американского чипмейкера. Но это лишь предположения и нет никакой уверенности, что Samsung действительно откажется от Snapdragon 875.

Источник: wccftech

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