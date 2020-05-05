Для любителей селфи Samsung Galaxy S20 Ultra рекомендован

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В последнее время мы столкнулись с тем, что камеры в смартфонах начали эволюционировать путем стремительного наращивания количества мегапикселей. Действующий рекорд — датчик на 108 Мп. Увы, на примере Samsung Galaxy S20 Ultra можно говорить о том, что особого проку от рекордного разрешения нет.

К такому выводу пришли специалисты DxOMark по результатам теста камеры этого флагмана, и он не смог вмешаться в распределение мест среди тройки лидеров. А как покажет себя селфи-камера Samsung Galaxy S20 Ultra, ведь здесь используется сенсор на 40-мегапикселей? Вердикт DxOMark готов.

Фронтальная камера Samsung Galaxy S20 Ultra получила 100 баллов и это второе место среди всех камерофонов. Лидером остается Huawei P40 Pro. Специалисты DxOMark пришли к выводу, что флагман Samsung можно рекомендовать поклонникам селфи. Но при этом они отметили, что несмотря на существенный прирост количества мегапикселей по сравнению с Galaxy S10+ 5G, значительного улучшения качества снимков не произошло.

Среди достоинств фронтальной камеры Galaxy S20 Ultra эксперты отметили широкий динамический диапазон, низкий уровень шума, отличную работу режима боке, точную автофокусировку и хорошую экспозицию. Но без ложки дегтя не обошлось и к слабым сторонам отнесли некорректный баланс белого, не точную передачу тона и цвета кожи, а также цифровой шум на улице и в помещениях при записи видео.

Источник: dxomark