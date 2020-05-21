Представлен Samsung Galaxy S20 Tactical Edition: максимум защиты при максимуме возможностей

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Samsung одна из тех компаний, кто успевает выпускать самые разные смартфоны: от бюджетных до премиальных: от раскладушек до складных. А еще случаются в ее модельном ряду по-настоящему неубиваемые аппараты с флагманскими характеристиками. Сегодня был представлен Samsung Galaxy S20 Tactical Edition (TE), созданный специально для военных и в партнерстве с Министерством обороны США.





Смартфон оснастили 6,2-дюймовым Dynamic AMOLED дисплеем разрешением 3200х1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Базируется он на 8-ядерном чипе Snapdragon 865 с тактовой частотой 2,84 ГГц в связке с 12 Гб оперативной памяти.









Обладает Samsung Galaxy S20 Tactical Edition (TE) флеш-накопителем вместимостью 128 Гб с возможностью его расширения посредством карт microSD до 1 ТБ, аккумулятором емкостью 4000 мАч и операционной системой Android 10 с программным обеспечением Samsung DeX. Есть фронталка на 10 Мп и основная камера с датчиками 64 Мп (f/2.0, OIS, 3-кратный оптический зум) + 12 Мп (широкоугольный, f/1.8, OIS) + 12 Мп (сверхширокоугольный, f/2.2), быстрая и беспроводные зарядки.









Смартфон способен подключаться к тактическим радиоприемникам и комплексам специального назначения, предложили поддержку 5G, Private SIM, CBRS и Wi-Fi 6. Есть режим ночного видения, позволяющий включать или отключать дисплей при ношении очков ночного видения.

Источник: samsung







