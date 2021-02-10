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Битва года! лучшая широкоугольная камера среди смартфонов 2023: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei

29.11.2023 111 0

Горячая битва

Продолжаем нашу рубрику на лучшую камеру среди смартфонов 2023 года. Мы уже обсудили основную камеру и портретный режим, настал черед широкоугольной камеры.

 

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Напомним, что Специально для вас мы сделали сравнение камер топовых смартфонов 2023 года по специальной уникальной системе оценивания, которую вы можете посмотреть по ссылке на нашу предыдущую статью. А также, если хотите получить более подробную информацию о фото- и видео возможности каждого из смартфонов, смотрите наше подробное видео по этой ссылке.

 

Лучшая широкоугольная камера среди смартфонов 2023 года

 

Для тестирования сверхширокоугольной камеры мы сделали по одному фото, определившему победителя.

 

Среди представителей китайских брендов лучше себя показал Oppo Find X6 Pro, хотя Xiaomi 13 Ultra нам тоже очень понравился.

 

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А вот с другой стороны ринга Pixel 8 Pro снова оказался победителем, хотя на самом деле все смартфоны здесь себя показали на высоте.

 

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Самое интересное впереди: хотя и главный параметр широкоугольной камеры – широкий угол обзора, но людям больше понравился Oppo Find X6 Pro, одержавший победу в этом сражении. У него фотография получилась более контрастной и яркой, пожалуй, это для людей более весомый параметр.

 

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 29.11.2023
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Битва года! лучшая широкоугольная камера среди смартфонов 2023: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei