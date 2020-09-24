BOE хочет догнать и перегнать Samsung по производству гибких OLED-панелей

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Samsung лидер в сегменте гибких OLED-матриц, но BOE отводит себе 4 года на то, чтобы изменить ситуацию

Samsung мировой лидер по производству OLED-панелей, в то время как другие компании производят ничтожное количество таких дисплеев. Изначально OLED-дисплеи использовались преимущественно в продуктах южнокорейского гиганта, но постепенно их начали продавать сторонним компаниям. В итоге производство таких экранов стало делом прибыльным для Samsung, и она доминирует в этом сегменте.

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Но нельзя говорить о том, что другие не прочь потеснить южнокорейскую компанию и не хотят оттяпать часть ее доли. К числу конкурентов, чья доля и вес неуклонно растут можно причислить китайскую компанию BOE, чьи матрицы все охотнее устанавливают в своих устройствах китайские вендоры.

Рост спроса на продукцию позволяет BOE строить амбициозные планы, и она уже заявила о своем желании контролировать 40% рынка гибких OLED-панелей в 2024 году. Сейчас же к своим достижениям компания причисляет то, что ее доля на рынке гибких органических светодиодных дисплеев составляет 20,3% и она намерена и дальше наращивать свою присутствие в этом сегменте.

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Так, она планирует, что уже в скором времени треть мирового производства гибких матриц будет производиться на ее заводах, расположенных в Сычуани и Чунцине. А в перспективе запуск еще одной производственной линии на фабрике в Фуцине.

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Источники: thelec, cntechpost