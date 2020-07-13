Богачи, можете выдыхать. Второе поколение Galaxy Fold придется подождать.

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Следующее поколение раскладушки от Samsung, Galaxy Fold, должно было быть «презентовано» на грядущей крупной презентации под названием «Unpacked». Но, судя по слухам, распространяемым известным инсайдером Максом Вайнбахом, этого ждать не приходится.

Вайнбах говорит, что программное обеспечение для складного смартфона и близко не готово к выпуску даже в сентябре, так что нет смысла запускать аппарат в августе. Также он говорит, что на данный момент нет никакой точной информации об аппаратной составляющей Fold 2, а это точно не указывает на скорую презентацию. Инсайдер считает, что Samsung собирается только упомянуть о Fold 2 на «Unpacked». Это означает, что аппарат следует ожидать не раньше октября.

Все же компания не обделит любителей раскладушек. Ожидается, что на презентации покажут Galaxy Z Flip 5G. Это устройство будет прокаченной версией своего предшественника – внутри него будет работать более мощный процессор, Snapdragon 865 Plus, вместо Snapdragon 855 Plus.

Samsung Galaxy Z Fold 2 был, пожалуй, самым интересным продуктом от компаний, запланированным на «Unpacked». Устройство должно порадовать гораздо более лаконичным и минималистичным дизайном, чем его предшественник. По слухам, компания собирается добавить дисплей большего размера, со значительно более тонкими гранями. Огромным плюсом также «выпиливание» огромного выреза под фронталку. Вместо нее будет аккуратная дырка.

Ожидаемо, устройство будет гораздо мощнее своего предшественника. Если слухи правдивы, то нас ждет Snapdragon 865 Plus и еще больше оперативной памяти. Главное уже дождаться официальной информации.

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﻿Источник: Indianexpress.com