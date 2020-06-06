Стала известна дата презентации Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20

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Презентация серий Galaxy Note и Galaxy Fold традиционно проходит на специальном мероприятии Samsung Unpacked в третьем квартале года. В этот раз, из-за тяжёлой обстановки в мире Samsung придётся перейти в онлайн-формат. Сегодня мы узнали точную дату мероприятия.

По данным корейского сайта Donga презентация запланирована на 5 августа. Пройдёт она в формате онлайн.

Samsung Galaxy Note 20

Новые подробности о грядущем флагмане из серии Note от Samsung появляются каждый день. Инсайдер @OnLeaks даже делился рендерами новинки, а другие источники раскрыли большую часть характеристик. Смартфон получит 6,9-дюймовые WQHD+ AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц. Сзади стоит ожидать увидеть тройную камеру, правда точной информации о её конфигурации пока нет, хотя слухи о 108 МП основном, 12 МП ультраширокоугольном и 13 МП телефото модуле выглядят правдоподобно.

Samsung Galaxy Fold 2

О Galaxy Fold 2 информации не так много. Мы только знаем, что он получит выполненный по технологии UTG 7,59" основной экран с разрешением 2213 на 1689 пикселей, частота обновления которого составит 120 Гц. Источники сообщают о поддержке S Pen. Массовое производство новинки уже началось.

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Источник: gizmochina